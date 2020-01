Meghan Trainor kann nicht von Daryl Sabara getrennt sein

Meghan Trainor würde am liebsten keine Sekunde von ihrem Mann Daryl Sabara getrennt sein.

Dem „Fabulous Magazine“ erzählte sie: „Wir sind so langweilig. Sogar wenn er nur duschen geht, sage ich: ‚Ich vermisse dich!‘ Ich fühle mich physisch krank, wenn er den Raum verlässt. Der Tag ist einfach Scheiße, wenn er nicht da ist und wenn wir am Ende des Tages endlich wieder zusammen sind, meinen wir: ‚Das war so schwierig. Ich habe dich so sehr vermisst!‘ Er ist der einzige Mensch, der mit mir in einem Raum eingesperrt sein könnte, in dem es nichts als weiße Wände gibt und ich hätte trotzdem eine tolle Zeit.“

Meghan Trainor könnte wirklich nicht glücklicher mit Daryl Sabara sein. Sie betont immer wieder, wie glücklich er sie macht.

