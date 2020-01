Meghan Trainor: „Meine Eierstöcke weinen!“

Meghan Trainor würde am liebsten jetzt schon mit dem Nachwuchs loslegen. Denn immerhin will die 26-Jährige fünf Kinder mit ihrem Mann Daryl Sabara haben.

Dem „Fabulous Magazine“ sagte die Sängerin dazu: „Meine Eierstöcke weinen die ganze Zeit. Sie schreien mich an! Ich kann es nicht erwarten, denn alle fünf von ihnen werden die besten Kinder auf der Welt sein. Oh ja, ich möchte eine Farm. Ich möchte mit ihm alle Kinder der Welt haben. Sie werden so süß sein. Jeder hat gesehen, wie süß er als Kind war. Bezaubernd.“

Meghan Trainor spricht davon, dass ihr Daryl Sabara ein Kinderstar war und seinen großen Auftritt in „Spy Kids“ hatte.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos