Meghan Trainor: Neue Single

Ende des Monats (31.01.) kommt das neue Album „Treat Myself“ von Meghan Trainor heraus, doch bevor es soweit ist, veröffentlicht die Sängerin noch eine weitere Single.

Auf „Instagram“ kündigte sie jetzt neben einen kleinen Vorgeschmack an: „‘Blink‘ erscheint am Freitag [17.01.].“ Und ihre Fans sind schon von dem kurzen Songausschnitt begeistert, denn in den Kommentaren schrieben sie unter anderem: „Oh mein Gott, ich liebe es schon jetzt!“ Und: „Ich freue mich so sehr!“

Eine offizielle Tracklist von „Treat Yourself“ gibt es übrigens noch nicht.

Foto: (c) Sony Music