Meghan Trainor will Respekt ihrer Kollegen

Radio-Hits und Chart-Erfolg haben für Meghan Trainor während ihrer Arbeit an ihrer kommenden Platte „Treat Myself“ immer mehr an Bedeutung verloren. Stattdessen ist ihr eine andere Sache wichtiger geworden, wie sie dem „Billboard Magazine“ erzählte.

Wörtlich sagte die Sängerin: „Ich wollte den Respekt von anderen Musikern. Ich kümmerte mich nicht darum, ob das Radio die Songs spielen würde oder nicht.“ So ist auch die Single „Wave“ entstanden, die Trainor zwar schon lange fertiggeschrieben, doch noch nicht fertig produziert hatte. Erst mit Mike Sabath hat das Stück für sie die richtige Form angenommen, wenn auch nur für sie. Die 26-Jährige sagte weiter: „Mir wurde gesagt, dass die Radiostationen Angst davor haben. Sie meinten: ‚Es ist so anders, wir blicken da nicht so richtig durch.‘“

„Treat Yourself“ von Meghan Trainor erscheint übrigens am 31. Januar.

Foto: (c) PR Photos