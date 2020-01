“Metallica” spenden 750.000 Dollar für Kampf gegen Brände in Australien

Erst im November 2019 hatten die Jungs von „Metallica“ den Opfern der Waldbrände in Kalifornien 100.000 Dollar gespendet. Jetzt legen die Bandmitglieder nach: Sie spenden erneut eine große Summe Geld – und zwar für den Kampf gegen die schlimmen Buschbrände in Australien. Sie wollen 750.000 Dollar über ihre Stiftung „All Within My Hands“ spenden, geben sie auf „Twitter“ bekannt. Über die Waldbrände schreiben sie: „Die daraus resultierenden zerstörerischen und verheerenden Auswirkungen auf alle Bewohner, Tiere, die Umwelt und das unglaubliche Land in Australien sind wirklich herzzerreißend.“

Und „Metallica“ rufen die Fans dazu auf, sich an der Spendenaktion zu beteiligen. Weiter heißt es: „Bitte macht auch mit und schaut, was ihr aufbringen könnt.“

Übrigens: Auch andere Stars wie Elton John und Pink haben für den Kampf gegen die Waldbrände in Australien schon sehr viel Geld gespendet.

Foto: (c) Universal Music