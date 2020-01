Michael Clifford heiratet 2021

Nächstes Jahr wird Michael Clifford vor den Altar treten. Der „5 Seconds of Summer“-Musiker ist bereits seit über einem Jahr mit seiner langjährigen Freundin Crystal Leigh verlobt und will jetzt endlich den nächsten Schritt gehen.

Auf „Instagram“ schrieb er neben einem alten Foto: „Wer hätte gedacht, dass wir vier Jahre, nachdem wir dieses Foto aufgenommen habe, in North Hollywood gemeinsame auf einer Couch sitzen würden. (…) Ich kann es nicht glauben, dass ich dich in einem Jahr (wenn du endlich mit dem Planen anfangen würdest) meine Frau nennen kann. Es fühlt sich surreal, eine Liebe zu haben, die so ehrlich und bedingungslos ist, da ich nie gedacht habe, ich hätte jemand so reines in meinem Leben verdient. Aber hier bist du und widerlegst mich. (…) C & M für immer!“

Auf Bali, dem Ort, an dem sich das Paar zum ersten Mal küsste, hatten sie sich verlobt.

Foto: (c) Daniel Locke / PR Photos