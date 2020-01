Michael Schulte: „Finde es toll, neues Jahr mit neuer Musik zu starten!“

Es gibt neue Musik von Michael Schulte.

Doch ein bisschen müssen sich seine Fans noch darauf gedulden. Via „Instagram“ kündigte der Sänger jetzt an: „Ich bin so glücklich verkünden zu können, dass meine neue Single ‚Keep Me Up‘ am 31. Januar erscheinen wird! Ich finde es großartig, das neue Jahr mit neuer Musik zu starten! (…) Kann es nicht erwarten, bis ihr ihn endlich hört! Nächste Woche enthüllte ich das Cover, bleibt dran!“

„Keep Me Up“ scheint ganz neues Material von Schulte zu sein, da es sich nicht auf seinem aktuellen Album „Highs & Lows“ drauf ist.

Foto: (c) Markus Haner