Miley Cyrus hat ihre bessere Hälfte gefunden

Mit Cody Simpson scheint Miley Cyrus wirklich einen guten Fang gemacht zu haben. Die Sängerin zeigt sich nämlich in den etlichen Bildern und Videos, die sie mit ihm zusammen auf „Instagram“ hochlädt, sehr glücklich – so auch in ihrer aktuellen Story. Dort postete Cyrus ein Video, in dem sie mit ihrem Schatz im Auto unterwegs ist und sie gemeinsam singen.

Dazu schrieb die 27-Jährige: „Finde deine bessere Hälfte, die mit dir zu RuPauls Songs singt.“

Dies ist übrigens nicht der erste Dating- und Liebestipp, den Miley Cyrus für ihre Anhänger parat hat.

Foto: (c) PR Photos