Miley Cyrus: „Neues Jahr, neue Ära“

Miley Cyrus geht offensichtlich sehr ambitioniert ins neue Jahr, oder wie sonst soll ihr aktueller „Instagram“-Beitrag gewertet werden? Die Sängerin postete ein Bild von sich in rockiger Pose und mit ausgestreckter Zunge. Dazu trägt sie ein T-Shirt mit der Aufschrift „I am here“, also „Ich bin da“. Und obendrauf gibt’s den Kommentar: „Neues Jahr, neue Ära.“

Das klingt doch schwer nach neuen Projekten.

Im Kampf um eine neue Ära muss sich Cyrus übrigens mit Justin Bieber auseinandersetzen, denn auch der Kanadier steht vor einem ereignisreichen Jahr 2020!

Foto: (c) Paul Froggatt / PR Photos