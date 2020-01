Miley Cyrus und Pharrell Williams arbeiten an neuer Musik

Pharrell Williams und Chad Hugo bilden das Musikduo „The Neptunes“. Die beiden haben nun bestätigt, dass sie mit Miley Cyrus an neuer Musik gearbeitet haben. Das berichtet „The Pop Hub“ auf „Twitter“ und schreibt, dass sie zuvor ja auch schon an den Songs „4×4“ und „Come Get It Bae“ gemeinsam gearbeitet hatten.

Eine spannende Kollaboration zwischen dem US-amerikanischen Hip-Hop-Produzenten-Team und der verrückten Sängerin, die seit neustem einen Vokuhila trägt.

Übrigens: Pharrell Williams hat sich beim Schreiben von „Blurred Lines“ angeblich von Miley Cyrus inspirieren lassen.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos