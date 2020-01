Miley Cyrus: „Wir müssen jetzt handeln!“

Promis haben immer die neuesten Sachen! Falsch gedacht, denn auf Miley Cyrus trifft dies zumindest nicht zu. Die Sängerin postete jetzt in ihrer „Instagram Story“ ein Bild, auf dem sie in mit einem ihrer Hunde auf einer Couch sitzt. Neben ihr steht ein kleiner Tisch mit einer Lampe drauf, vor ihr ebenfalls einer und hinter ihr hängt ein Gemälde.

Dazu schrieb Cyrus: „Alles in diesem Raum ist Vintage, abgesehen von dem geretteten Welpen, oder an mich von einem früheren Besitzer weitergegeben, die ihre Zeit damit verbracht haben, die Dinge zu lieben und die jetzt bereit waren, sich davon zu trennen, deswegen bin ich Abnehmerin geworden! Kleine Dinge, die wir in unserem Leben tun, können so einen großen Unterschied für die Umwelt machen. (…) Seid euch jeden Tag den Planeten mehr und mehr und seinem ständigen Aufschrei nach Aufmerksamkeit. Wir müssen jetzt handeln!“

Auch was Klamotten angeht, so hat Miley Cyrus schon mehrfach gezeigt, dass sie Vintage-Sachen nutzt.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos