Milow und der erste neue Song von 2020

Milow ist offenbar schon wieder fleißig: Der Sänger hat sich ja über die Feiertage und dem Jahreswechsel eine Auszeit genommen, um diese Momente nur mit seiner Familie zu verbringen, doch jetzt steckt er wieder tief im Kreativmodus.

In seiner „Instagram Story“ repostete er nämlich ein Video vom Musiker Chris Ayer, der Milow dabei filmte, wie er mit der Gitarre in der Hand an einem Song bastelte. Der Belgier selbst schrieb dazu: „Schreibe den ersten neuen Song von 2020.“ Und offenbar sind Milow und Ayer dabei nicht alleine, denn auch Matt Simons wurde in diesem Beitrag verlinkt.

Auf weitere Infos dazu müssen sich Milows Fans offenbar noch gedulden.

Foto: (c) Kevin Zacher / Universal Music