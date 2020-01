Miranda Lambert schwärmt von Nashville

Die Scheidung von Blake Shelton hat Miranda Lambert ziemlich hart getroffen. Deswegen hat sich die Country-Sängerin nach Nashville zurückgezogen und genau dort das gefunden, was sie gebraucht hat.

Bei einem Konzert dort sagte die 36-Jährige dem Publikum: „Ich habe das Gefühl, dass Nashville ein Ort ist, an dem man gehen kann, wenn man ein Träumer sein und nicht verurteilt werden möchte. Ich habe hier während meiner Höhen und Tiefen viel Zeit verbracht. Ich habe eine sehr harte Zeit in meinem Leben durchgemacht. Ich bin ihr 2015 mitten in dieser Shit-Show herzogen, aber wurde von den Menschen hier aufgebaut, die meinten: ‚Wir unterstützen dich, Mädchen.‘ Meine Freunde und meine Songschreiber und meine Fans und alle hier.“

Mittlerweile hat Miranda Lambert ihr Liebesglück mit Brendan McLoughlin gefunden.

