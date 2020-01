„My Chemical Romance“ kommen über den Teich

Im Dezember 2019 haben „My Chemical Romance“ ihre Fans in Los Angeles mit ihrem ersten Konzert in sechs Jahren sehr glücklich gemacht.

Jetzt haben sie angekündigt, in diesem Jahr sich auf über den Teich zu machen und in Großbritannien aufzutreten. Genaue Infos gibt es nicht, nur ein kryptischen Video bei „Twitter“ in dem neben vielen anderen Ikonen eben auch der allerseits bekannte der Union Jack. Doch so viel ist schon einmal bekannt: „My Chemical Romance“ werden irgendwann mal im Juni nach Europa kommen.

Wenn „My Chemical Romance“ erst einmal in England sind, ist der Weg nach Deutschland ja eigentlich nicht mehr so weit.

Foto: (c) Warner Music / Chapman Bahler