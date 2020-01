„My Chemical Romance“: komplettes Reunion-Konzert im Stream

Das erste Konzert nach sieben Jahren: Die Band „My Chemical Romance“ erfreute ihre Fans am 20. Dezember mit einem Reunion-Event in Los Angeles.

Wer nicht vor Ort in den USA dabei sein konnte, der findet auf „YouTube“ viele Ausschnitte des Konzerts. Und nun gibt es sogar die komplette Show aus verschiedenen Blickwinkeln in einem XXL-Video, das 100 Minuten dauert. YouTuber Jeyzeus Hays hat mit Hilfe der Band die Performance nachgestellt und auf seinem gleichnamigen Kanal veröffentlicht. Der Clip heißt: „My Chemical Romance – Live in California 2019 – Shrine Auditorium – (Multi-Cam Full Show)”

Die Band „My Chemical Romance“ hatte 2013 ihre Auflösung bekanntgegeben – nach zwölf Jahren.

