Ne-Yo liebt seine Frau zu seinen Songs

„Baby I love making love in front of a mirror” – wenn diese Worte aus dem Song “Mirror” von Ne-Yo in seinem Schlafzimmer erklingen, dann kann es sein, dass der Sänger davon leicht abgelenkt wird. Doch manchmal wünscht sich seine Frau Crystal Renay genau das.

„TMZ“ sagte der 40-Jährige dazu: „Wenn sie es will, wer bin ich, der dazu Nein sagt? Aber wenn ich ehrlich bin, dann mag ich es meistens nicht, weil ich mir meine Musik nicht anhören kann, ohne sie zu kritisieren. Ich denke dann immer: ‚Diese Strophe hätte ich besser machen können.’“ Auf die Frage, ob sein Schatz denn einen Lieblingssong von ihm für die Schlafzimmeraktivitäten hat, meinte Ne-Yo: „Wahrscheinlich ‚Mirror‘. ‚Mirror‘ erledigt den Job. Normalerweise wünscht sie sich einen langsamen Song.“

Es scheint jedenfalls zu wirken, denn mit seiner zweiten Frau Crystal hat Ne-Yo immerhin zwei Kinder. Aus seiner ersten Ehe hat er ebenfalls zwei Kinder.

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos