Neil Young ist jetzt amerikanischer Staatsbürger – dank Trump

Abneigung führt selten zu etwas Gewinnbringendem. Im Fall von Neil Young hat sich das aber ausnahmsweise einmal gelohnt. Der Kanadier hatte letztes Jahr die amerikanische Staatsbürgerschaft beantragt.

Der Grund: Der Sänger will bei der kommenden Wahl im November gegen Donald Trump stimmen. Young ist bekennender Gegner des Präsidenten und des rechten Flügels der USA. Und jetzt ist sein Traum endlich in Erfüllung gegangen, berichtet der „Rolling Stone“. Nach seiner Vereidigung verließ der Musiker gemeinsam mit seiner Frau Daryl Hannah das Convention Center in Los Angeles und schwenkte dabei eine Amerika-Flagge.

Übrigens: Die Einbürgerung in die USA unterliegt besonders strengen Auflagen und beinhaltet mehrere Interviews und Tests. Außerdem muss man schon viele Jahre dort leben und Steuern zahlen.

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos