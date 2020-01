Neue Gerüchte um „AC/DC“

Die Gerüchte verdichten sich, dass „AC/DC“ sich schon bald mit einem neuen Album zurückmelden werden. Und auch ein Live-Comeback mit Brian Johnson steht angeblich in den Startlöchern. Dieser musste sich ja 2016 zurückziehen, nachdem ihm die Ärzte sagten, dass er taub werden würde, wenn er noch weitere Shows spielen würde.

Radiomoderator Eddie McGuire behauptete jetzt in seiner „Triple M Melbourne“-Show, dass die Band eine Lösung gefunden habe. Dort erzählte er: „Meiner Information nach werden ‚AC/DC‘ im Februar oder März dieses Jahres ein neues Album veröffentlichen und ebenfalls im Oktober und November 2020 in Australien auf Tour gehen. Und nach einer Menge Arbeit und viel technischer Recherche, waren sie in der Lage eine Hörhilfe für Brian Johnson zu bekommen, der als Frontman dabei ist. Und sogar Phil Rudd könnte wieder zurück in der Gruppe sein, entweder am Schlagzeug oder an der Percussion. Zusammen mit Angus [Young] hätten sie dann drei der… naja, nicht der originalen, aber der alteingesessenen Mitglieder, wenn du so willst. Sie hatten ein paar Veränderungen während der Reise, aber Angus ganz vorne, Brian Johnson am Mikro, und vielleicht Phil Rudd nach den Problemen, die er jüngst hatte.“

Brian Johnson musste 2016 die Band verlassen, weil er durch die Live-Auftritte ansonsten riskiert hätte, sein Gehör für immer zu verlieren. Axl Rose sprang für ihn als Ersatz-Leadsänger ein.

Foto: (c) Sony Music / James Minchin