Neue Single von “Pearl Jam”

Erst vor kurzem haben „Pearl Jam“ die Veröffentlichung ihres ersten neuen Albums „Gigaton“ angekündigt, jetzt gibt es den ersten Vorgeschmack dazu in Form der Single „Dance Of The Clairvoyants“, berichtet „Universal Music“.

Bassist Jeff Ament beschreibt den Song als „einen perfekten Sturm des Experimentierens und echte Kollaboration. Wir haben aus kreativer Sicht einige neue Türen geöffnet“. Und über ihr kommendes Werk meinte Lead-Gitarrist Mike McCready: „Die Arbeit an diesem Album war ein ziemlich langer Trip. In ganz schön düstere Ecken ging es teilweise, war ziemlich verwirrend… aber es war auch ein echt aufregender und experimenteller Abstecher und hatte etwas Erlösendes. Letztlich hat die gemeinsame Arbeit an ‚Gigaton‘ meine Gefühle gestärkt und mir noch deutlicher gemacht, wie wichtig gerade in dieser Zeit ist, dass eine Verbindung zwischen den Menschen existiert.”

„Gigaton“ erscheint übrigens am 27. März. Im Sommer sind „Pearl Jam“ damit dann auch live in Deutschland unterwegs. Hier die Termine:

23.06.2020 Frankfurt, Festhalle

25.06.2020 Berlin, Waldbühne

Foto: (c) Adam Bielawski / PR Photos