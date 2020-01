Neuer Song von Miley Cyrus und Mark Ronson

Die Zusammenarbeit zwischen Miley Cyrus und Mark Ronson geht offenbar in die nächste Runde.

Der Musikproduzent kündigte via „Twitter“ einen neuen gemeinsamen Song an. Er postete einen kurzen filmischen Vorgeschmack, in dem Cyrus ihre neue Frisur und ihren neuen Look präsentiert. Dazu schrieb Ronson: „Wenn 2019 für den Herzschmerz war, dann ist 2020 für die Herzensbrecher, richtig Miley Cyrus? Ich freue mich schon darauf, wenn ihr diesen hier hört.“ Doch offenbar muss er dafür erst auf die Zustimmung von Cyrus warten, denn er fügte hinzu: „Wann auch immer Mama sagt, dass es in Ordnung geht.“

Mark Ronson und Miley Cyrus haben sich erstmals für das Stück „Nothing Breaks Like A Heart“ zusammengetan und das mit großem Erfolg.

Foto: (c) PR Photos