Neues Album von Myrkur

Emotional und beinahe schon transzendent – mit diesen Worten wird das kommende Album „Folkesange“ von Myrkur beschrieben. Dieses erscheint am 20. März, berichtet „Check Your Head“. Mit „Ella“ hat die Sängerin auch schon einen Vorboten daraus veröffentlicht.

Dazu sagte sie: „Ich höre und spiele seit vielen vielen Jahren traditionelle nordische Folk-Musik. ‚Ella‘ ist meine Version eines neuen Folk-Songs, der seine Wurzeln in der Vergangenheit hat. Es ist meine Ode an die Menschheit und an unsere Verbindung mit der Natur.“ Und weiter: „Ich habe vor drei Jahren ein Video geteilt, in dem ich einen alten skandinavischen Folk-Song auf einer Nyckelharpa spielte. Ab da war es mir ein dringendes Bedürfnis ein ganzes Album innerhalb dieses Kosmos‘ zu erschaffen.“

Eine offizielle Tracklist dafür gibt es noch nicht.

