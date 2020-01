Neues Album von „Twin Atlantic“

Seit vorgestern (24.01.) ist das neue von „Twin Atlantic“ zu haben. Das vierte Werk der britischen Band trägt den Titel „Power“.

Frontmann Sam McTrusty meinte laut „Universal Music“ dazu: „Das Album ist inspiriert von Farben, Stimmungen und Erinnerungen. Wir sind gerade in einen Raum gekommen und haben angefangen zu kreieren. Das Studio als eigenes Instrument erreichte ein neues Niveau — wir haben nichts außerhalb dieser Wände geschaffen und es wurde eine physische Verkörperung des Albums. POWER ist unser eigenes Beispiel dafür, dass es immer einen Weg nach vorne gibt, wenn Du mit Einschränkungen und roten Ampeln konfrontiert wirst. Es hat unseren Ehrgeiz und unser Streben nach dem, was wir erreichen können, neu entfacht. Das ist es, was ich fühle und höre, wenn ich diese Songs höre: Power. Und so haben wir uns in den letzten zwei Jahren als Band gefühlt: total gestärkt.“

Hier die Tracklist:

1. Oh! Euphoria!

2. Barcelona

3. Novocaine

4. Mount Bungo

5. I Feel It Too

6. Ultraviolet Truth

7. Asynchronous

8. Volcano

9. Messiah

10. Praise Me

Foto: (c) LooMee TV