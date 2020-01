Neujahrsvorsätze von Charli XCX

Charli XCX kündigt zwei neue Alben an

Was für viele ein absoluter Luxus ist, scheint für Charli XCX schon fast ein Graus zu sein. Die Sängerin ist aktuell irgendwo im warmen zum Urlaub machen, doch offenbar gefällt es ihr da nicht…

Silvester: Die Neujahrsvorsätze der Stars

2018 steht unmittelbar vor der Tür, also ist es schleunigst an der Zeit, sich Vorsätze fürs neue Jahr zu machen. Viele Promis haben das getan und diese mit ihren Fans in den sozialen Medien…