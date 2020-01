Neunjähriges Mädchen begeistert „Queens of the Stone Age“

Eine Neunjährige mischt derzeit die Internetwelt auf. Das Mädchen namens Nandi Bushell veröffentlichte nämlich auf „YouTube“ ein Video, in dem sie am Schlagzeug total zum „Queens of the Stone Age“-Song „No One Know“ abrockt und sorgt damit im Netz für Aufsehen.

Und sogar bis zur Band selbst ist dieses Video schon vorgedrungen. Sie re-posteten es auf ihrer „Instagram“-Seite und schrieben dazu: „Unlaublich!“

Letzte Jahr hat Nandi Bushell schon einmal im Internet mit ihrer Cover-Version des „Nirvana“-Songs „In Bloom“ für Aufsehen gesorgt.

Foto: (c) Landmark / PR Photos