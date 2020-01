Nick Cave nennt Kanye West den „größten Künstler unserer Zeit“

Nick Cave bekennt sich überraschend als Kanye West-Fan. Auf seiner Kommunikations-Website „The Red Hand Files“ verriet der 63-Jährige: „Kunst zu machen ist eine Form des Wahnsinns – wir schlüpfen tief in unsere eigene, einzigartige Vision und verlieren uns darin. Es gibt keinen Musiker auf der Welt, der sich so sehr der eigenen Verrücktheit verschrieben hat wie Kanye, und in dieser Hinsicht ist er zu diesem Zeitpunkt unser größter Künstler.“

Nick Cave kennt sich mit menschlichen Abgründen aus: Seit dem Tod seines Sohnes verarbeitet er viel Schmerz und Trauer in seinen Songs. Zudem hat der Musiker Romane und Drehbücher geschrieben, die aus der Sicht von Mördern, Verzweifelten und tief gestörten Menschen erzählt werden.

Im Frühjahr 2020 gehen Nick Cave & The Bad Seeds mit „Ghosteen“ auf große Europa- und UK-Tour und machen dabei auch in vier deutschen Städten halt. Hier die Termine der Deutschland-Konzerte:

17.05.2020 Köln – Lanxess Arena

18.05.2020 Hamburg – Barclaycard Arena

27.05.2020 Berlin – Mercedes-Benz-Arena

06.06.2020 München – Olympiahalle

Foto: (c) Carla Van Wagoner / PR Photos