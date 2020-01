Nick Jonas: „Das Leben, wie es sein sollte“

Jahrestag der besonderen Art. Nick Jonas ehrte am Sonntag (26.05.) das einjährige Jubiläum seines ersten richtigen Dates mit Priyanka Chopra – und die Erinnerung ist schön schnulzig. Via „Instagram“ postete er ein Hochzeitsfoto von…

Es scheint so, als dürften sich die Fans von den „Jonas Brothers“ schon bald über ein neues Musikstück der Band freuen. Denn wie Nick Jonas jetzt in seiner „Instagram Story“ anteaserte, arbeiten er und…

Nick Jonas: Sexting mit Priyanka Chopra

Wie hält man die Liebe frisch, wenn die Eheleute nicht beieinander sind? Genau, mit Sexting! So zumindest machen es Nick Jonas und Priyanka Chopra. In der TV-Show „Watch What Happens Live With” wollte der…