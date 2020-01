Nico Santos kündigt neue Songs an

In genau zwei Monaten (15.03.) startet die Tour von Nico Santos und vorher wird es sicherlich noch den ein oder anderen neuen Song geben. Das hat der Sänger jetzt in einer Frage- und Antwortrunde mit seinen Fans in seiner „Instagram Story“ verraten.

Und weitere musikalische Neuigkeiten gab es auch noch: Santos hat ganz fest versprochen, dass in diesem Jahr auch noch ein neues Album drinnen ist.

Sein Debüt „Streets of Gold“ hat Nico Santos übrigens im Oktober 2018 veröffentlicht.

Foto: (c) Universal Music