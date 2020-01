Nicole Kidman hat wieder richtig Lust am Filmemachen

Nicole Kidman hat den Spaß am Filmemachen wiederentdeckt.

In einem Interview mit der australischen Zeitung “The Syndey Morning Herald” sagte der Hollywoodstar: “Als meine Kinder jünger waren, wurde meine Familie mehr zu meiner Priorität und ich war nicht mehr so eifrig dabei, neue Rollen zu finden. Aber diese interessanten Charaktere, die ich in letzter Zeit spielen konnte, und in diesen Rollen die schwierigen und risikoreichen Situationen zu erleben, gab mir so viel Energie und Zufriedenheit. Ich habe wieder richtig Lust darauf, mehr von diesen anspruchsvollen Rollen zu finden. Es ist aufregend!”

Ab dem 13. Februar kann man Nicole Kidman in dem Film “Bombshell – Das Ende des Schweigens” zusammen mit Charlize Theron und Margot Robbie in den Kinos sehen.

Foto: (c) PR Photos