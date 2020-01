Noah Cyrus musste negativen Gefühle rauslassen

2018 liegt zwar schon weit hinter uns, doch Noah Cyrus denkt immer noch mit Schrecken an dieses Jahr. Für die kleine Schwester von Miley ist 2018 nämlich richtig hart gewesen, denn sie war vor Angst und Depressionen gefangen. Diese Gefühle verarbeitete sie in ihrem Song „Lonely“.

Im Video-Interview für „Seize the Awkward“ erzählte die 19-Jährige Sängerin: „Ich habe mich an diesem Ort gefangen gefühlt, von dem ich nicht entkommen konnte. Ich musste es einfach rauslassen, denn mein Körper konnte es nicht mehr verkraften. Ich konnte dieses Gefühl der Angst in meiner Brust nicht mehr ertragen. Ich konnte es nicht mehr verkraften. Ich wäre explodiert.“

Erst im November 2019 hat Noah Cyrus ihre Fans erschreckt, als sie ihren Auftritt auf einem Festival nicht beenden und stattdessen von der Bühne rennen und sich übergeben musste.

Foto: (c) PR Photos