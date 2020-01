„*NSync“: Mental bereit für Reunion?

Obwohl der Großteil von „*NSync“ bereits letztes Jahr beim Coachella-Auftritt von Ariana Grande wieder zusammenkam und mit der Sängerin gemeinsam performten, steht eine offizielle Reunion der Band noch lange nicht an.

Dafür sind sie gar nicht bereit, findet jedenfalls Joey Fatone. Im „Pop Shop“-Podcast sagte er: „Es gab [danach] Angebot, doch ich denke, wir waren noch nicht dafür bereit. Ich denke nicht, dass wir mental schon durchblickt haben, was wir machen wollen. (…) Es geht darum: Wollen wir das machen oder wollen wir nicht? Und wenn wir es machen wollen, was genau ist es? Und das ist etwas, was definitiv etwas Zeit kostet.“

2018 haben „*NSync“ übrigens einen Stern auf dem Walk of Fame bekommen. Justin Timberlake war bei damals bei der feierlichen Enthüllung nicht mit dabei.

Foto: (c) Billy Bennight / PR Photos