Offset genießt „Frühstück für Champions“

Womit startet ein Rapper sein neues Jahr? Richtig, mit saftigen, frittierten Hähnchenschlegel.

Der amerikanische Musiker Offset postete am Wochenende ein Bild von sich mit üppig gedecktem Teller auf „Instagram“. Allem Anschein nach ließ es sich der 28-Jährige in einem „Popeyes“-Restaurant so richtig gut gehen. Die Schnellimbisskette ist auf Geflügelprodukte spezialisiert. Und Offset weiß, wie er seine Hähnchen am liebsten hat. Er schrieb zum Schnappschuss: „Das Ganze aber nur ohne Knochen.“ Ein Freund des Rappers kommentierte: „Frühstück für Champions“.

Ob Offset das Hähnchenfleisch, bei seiner Schuldensituation, selbst bezahlen konnte? Ungewiss.

Foto: (c) PR Photos