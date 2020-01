Olly Murs schwebt auf Liebeswolke sieben!

Der Musiker hat sich in eine Frau namens Amelia Tank verguckt – und das scheinbar so richtig. In einem Interview mit dem Magazin „Famous“ sagte er: „Nach Jahren des Single-Daseins ist das jetzt die glücklichste Phase seit langer Zeit!“

Der Musiker ist nach längerer Pause übrigens wieder gewohnt witzig auf „Instagram“ unterwegs.

Foto: (c) Sony Music