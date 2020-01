Olly Murs und die Sporteinheit, die ihm viel bedeutet

Stück für Stück erlangt Olly Murs seine alte Fitness zurück. Nachdem sich der Musiker im vergangenen Sommer einer notwendigen Knie-OP unterzog, scheint er jetzt langsam aber sicher wieder sein körperliches Leistungsmaximum zu erreichen.

Via „Instagram“ postete Murs mehrere Videos einer ganz speziellen Sporteinheit, an der ihm offensichtlich viel lag. Er schrieb dazu: „Sechs Monate nach meinem Eingriff kann ich endlich wieder rennen.“ Und das schon in einem ganz beachtlichen Tempo.

Murs hat sich nach seiner Operation übrigens das ganze restliche Jahr 2019 zurückgezogen und dabei seine aktuelle Freundin kennengelernt.

Foto: (c) Landmark / PR Photos