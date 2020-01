Orlando Bloom: „Fang mich, wenn du kannst“

Schon gewusst, dass Orlando Bloom ein exzellenter Snowboarder ist?

Auf „Instagram“ lieferte der Schauspieler jetzt den Beweis. Bloom postete ein Video, das ihn dabei zeigt, wie er eine Piste regelrecht runterschießt. Mit Megatempo zieht er am Kameramann vorbei und lässt sich auch kaum mehr einholen. Hin und wieder bremst Bloom aber ab, damit die Aufnahme auch wirklich gut gelingt. Sein Kommentar zum Clip: „Catch me if you can“, also „Fang mich, wenn du kannst.“

Übrigens wünschen sich sowohl Orlando Bloom als auch Katy Perry gemeinsamen Nachwuchs.

Foto: (c) STPR / PR Photos