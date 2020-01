Oscars 2020: Elton John tritt auf

Wenn es wieder heißt: „And the Oscar goes to…“ ist Elton John auf jeden Fall mit dabei. Der Sänger wird nämlich für den musikalischen Rahmen bei der Preisverleihung sorgen und seinen Hit „(I’m Gonna) Love Me Again“ aus seinem Biopic „Rocketman“ zum Besten geben.

Und er ist dabei nicht alleine: Wie „contactmusic.com“ berichtet, werden an diesem Abend auch Cynthia Erivo, Randy Newman, Idina Menzel und Chrissy Metz performen.

Alle fünf Performer sind übrigens in der Kategorie „Bester Original-Song“ für einen Oscar nominiert.

Foto: (c) Landmark / PR Photos