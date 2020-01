Ozzy Osbourne: Erstes Solo-Album seit 10 Jahren

Der Prince of Darkness ist offiziell zurück: Ozzy Osbourne kündigt nach zehnjähriger Solo-Abstinenz für den 21. Februar sein neues Album „Ordinary Man“ an, berichtet „Sony Music“. Darauf enthalten sind unter anderem die beiden Singles „Under The Graveyard“ und „Straight To Hell“.

Ozzy selbst erklärte dazu: „Es machte mir alles unglaublich viel Freude, die Platte unterscheidet sich stark von meinen bisherigen Alben. Wir schnitten im Studio alles auf die Schnelle mit, was ich so seit der ersten ‚Black Sabbath‘-Scheibe nicht mehr getan habe. Den dadurch entstandenen Aufnahmeprozess genoss ich daher sehr.“ Zudem hat sich der Musiker dafür noch die Unterstützung etlicher prominenter Freunde gesichert wie Elton John, Post Malone und Slash. Weiter meinte Osbourne: „Es passte einfach alles zusammen. Slash ist wie Elton ein alter Freund von mir. Als ich ‚Ordinary Man‘ schrieb, erinnerte mich das Lied an einen alten Song von ihm. Ich fragte meine Frau, ob Elton das Stück wohl singen möge. Wir suchten ihn auf und siehe da, er sang nicht nur, sondern spielte auch Piano dazu.“

Eine offizielle Tracklist zum neuen Album gibt es übrigens noch nicht. In der letzten Zeit hatte Osbourne zudem mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Foto: (c) Sony Music / Mark Weiss