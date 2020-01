P. Diddy kritisiert die Grammys

Am Sonntag (26.01.) ist P. Diddy bei der Verleihung der Grammy Awards mit dem Sonderpreis als Ikone der Musikindustrie ausgezeichnet worden. Im Vorfeld der Veranstaltung redete der Rapper Klartext.

Der 50-Jährige kritisierte, dass die Recording Academie afromamerikanische Künstler diskriminiere und keinen Respekt vor deren Musik habe. Er stellte sogar eine Forderung und sagte laut „Entertainment Today“: „Ich starte hiermit offiziell einen Wecker. Ihr habt 365 Tage Zeit, um euren Mist zusammen zu bekommen. Wir als Künstler müssen die Kontrolle zurückbekommen. Wir brauchen Transparenz. Wir brauchen Diversität.“ Weiter sagte er laut „Bang Showbiz“: „Ich muss ehrlich sein, in den letzten Tagen war ich hin- und hergerissen. Ich werde von der Branche, die ich liebe, geehrt, von dieser Familie, die ich liebe, aber hier ist ein Elefant im Raum und es geht nicht nur um die Grammys. Diskriminierung und Ungerechtigkeit sind so verbreitet wie nie zuvor. Ich sage das aus Liebe zu den Grammys, denn ihr müsst das wissen. Jedes Jahr killt ihr uns. Ich spreche von dem Schmerz. Ich spreche für all die Künstler hier, die Produzenten und Geschäftsführer.“

P. Diddy erntete übrigens viel Applaus für seine Rede, unter anderem von Beyoncé und Rapper Jay-Z.

Foto: (c) Santiago Interiano / PR Photos