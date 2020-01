Pamela Anderson: Überraschungshochzeit!

Überraschung! Pamela Anderson hat ganz still und heimlich geheiratet. Der fünfte Ehemann in ihrem Leben ist Filmmogul Jon Peters. Der Produzent von „A Star Is Born“ schwärmte gegenüber „Hollywood Reporter“: „Es gibt überall schöne Mädchen. Ich könnte es mir aussuchen, aber seit 35 Jahren will ich nur Pamela. Sie macht mich wild – auf eine gute Art und Weise. Sie inspiriert mich und ich beschütze und behandle sie so, wie sie es verdient.“

Die beiden verbindet eine Vorgeschichte: Vor 30 Jahren dateten sie sich schon einmal. Jetzt hat der 74-Jährige allerdings Nägel mit Köpfen gemacht und die „Playboy“-Ikone bei einer privaten Zeremonie in Malibu geheiratet. Er ergänzte: „Es steckt viel mehr in Pam, als man auf den ersten Blick sieht.“ Ihr wahres Potenzial als Künstlerin müsse erst noch freigesetzt werden, so Peters. Und das klappt ganz offensichtlich am besten als verheiratete Person.

Für Pamela Anderson ist es die fünfte Ehe. Sie band sich unter anderem an die Musiker Kid Rock und Tommy Lee.

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos