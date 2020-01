„Paramore“: Hayley Williams macht sich selbstständig

Hayley Williams ist in Zukunft auf Solo-Pfaden unterwegs. Die „Paramore“-Frontfrau hat mit „Simmer“ ihre erste Single als Solo-Künstlerin präsentiert, den ersten Vorgeschmack auf ihr Solo-Debüt „Petals For Armor“. Dieses erscheint am 08. Mai, berichtet „Warner Music“.

Williams selbst sagte dazu: „Ich bin absolut bereit und gleichzeitig gespannt darauf, dieses Projekt mit der Welt zu teilen. Es war irgendwie beängstigend, aber auch unheimlich ermächtigend diesen Prozess mitzuerleben und ich bin unheimlich stolz auf das Ergebnis!”

„Paramore“ wird es übrigens weiterhin geben, nur im Moment pausiert die Band.

Foto: (c) PZ New York City Photography / PR Photos