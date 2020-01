Patrick Stewart verewigt sich in Zement

Große Ehre für Patrick Stewart:

Der Schauspieler hat seine Hand- und Fußabdrücke am Montag (13.01.) vorm TCL Chinese Theatre in Hollywood in Zement verewigt. Der 79-Jährige kniete sich dazu hin und scherzte laut „contactmusic.com“ dabei: „Ich denke, das letzte Mal als ich mich hingekniet habe, war vor der Queen!“ Zudem fügte er noch hinzu: „Ich kann das immer noch gar nicht glauben. Jede Sekunde wird einer kommen und sagen: ‚Patrick, Patrick steh auf, du träumst schon wieder!‘“

2009 ist Patrick Stewart übrigens von der Queen zum Ritter geschlagen worden und darf sich seitdem Sir nennen.

