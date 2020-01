Peachy: Ohrwurm-Debütsingle „Sans Souci“

Die YouTuberin Peachy kann auch „Ohrwurm“. Als Sängerin beweist sie das im Lied von Adel Tawil „Tu M’Appelles“. Auf dem Track ist sie Feature-Gast. Aber auch alleine hat die deutsch-bulgarische Singer-Songwriterin die Sache mit dem Ohrwurm richtig gut drauf. Das stellt sie jetzt unter Beweis – mit ihrer eingängigen Debütsingle „Sans Souci“. Das ist Französisch und heißt „ohne Sorge“.

In dem Musikvideo dazu gibt es ganz viel Mädchen-Rosa. Und neidisch sein werden auch einige Mädels, denn Peachy räkelt sich in dem Clip in einem riesigen rosa Bälle-Bad.

Peachy ist übrigens gerade mit Adel Tawil auf Tour unterwegs.

Foto: (c) LooMee TV