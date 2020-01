„Pearl Jam“ beschwichtigen

Nachdem „Pearl Jam“ mit ihrer Single „Dance Of The Clairvoyants“, dem ersten Vorgeschmack aus ihrem kommenden Album “Gigaton“, für unterschiedliche Reaktionen bei den Fans gesorgt haben, beschwichtigt Stone Gossard jetzt.

Der Gitarrist sagte bei „Beats 1“: „Ich denke, dass ‚Dance Of The Clairvoyants‘ der äußere Rand von dem ist, was wir bisher noch nicht ausprobiert haben, es ist ein neuer Weg unsere gemeinsamen Talente zu vereinen. Es wird eine große Vielfalt haben, auf die sich unsere Fans freuen können. Es sind definitiv ein paar straight ahead-Rock-Songs dabei. Es wird auch ein paar vereinzelte und einfache Balladen geben. Ich denke, das Album wird einfach alles vereinen.“

Am 27. März erscheint übrigens das neue „Pearl Jam“-Album „Gigaton“.

Foto: (c) Adam Bielawski / PR Photos