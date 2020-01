„Pet Shop Boys“ lieben Schlagermusik

Vielen ist überhaupt nicht bewusst, dass die „Pet Shop Boys“ in Berlin wohnen und selbst große Fans der deutschen Schlagermusik sind.

Im Interview mit der „Zeit“ meinte Keyboarder Chris Lowe: „Wir waren vor einiger Zeit in einer Berliner Bar, wo eine Frau – oder doch ein Mann? Egal, ein Darsteller – diesen atemberaubenden Song sang. Ich war so begeistert, dass ich den DJ fragte, was das denn bitte für ein Lied gewesen sei. Es wäre reizvoll, von Was wichtig ist eine Pet-Shop-Boys-Version einzuspielen. Weil: Wir lieben Schlager! Das ist Wohlfühlmusik, die ziemlich gut funktioniert. Allerdings blicken wir Briten natürlich als Außenseiter auf diese Musik, für viele Deutsche sind Schlager ja ziemlich exotisch. Wir haben keinen Schimmer, was die da eigentlich singen.“

Die „Pet Shop Boys“ feiern im Frühjahr übrigens ihre größten Hits live auf der Bühne und sind im Rahmen dessen auch in Deutschland unterwegs.

Foto: (c) Solarpix / PR Photos