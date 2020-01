Pietro Lombardi: Große Hallen- und Open Air-Tour

Für Pietro Lombardi steht das Jahr 2020 ganz im Zeichen von Live-Auftritten. Der Sänger hat nämlich seinen bisher bekannten Tour-Terminen noch einige hinzugefügt und jetzt auch die Daten für seine Open Air-Shows bekanntgegeben. Los geht’s, wie „Themroc PR & Promotion“ berichtet am 07. Mai in Rostock und Ende am 19. September in Löbau.

Im Gepäck dabei hat Lombardi dann sein neu erschienenes, selbstbetiteltes Album, welches für März angesetzt ist.

Hier alle Termine:

Live mit Band:

07.05.2020 Rostock, Stadthalle

08.05.2020 Berlin, Columbiahalle

09.05.2020 Köln, Palladium

10.05.2020 Hannover, SwissLifeHall

11.05.2020 Frankfurt/Main, Batschkapp

12.05.2020 Kempten, bigBOX ALLGÄU

15.05.2020 CH – Zürich, Komplex 457

16.05.2020 AT – Wien, Gasometer

17.05.2020 AT – Graz, Kasematten

19.05.2020 München, TonHalle

20.05.2020 München, TonHalle

21.05.2020 Karlsruhe, Schwarzwaldhalle

22.05.2020 Oberhausen, Turbinenhalle

23.05.2020 Leipzig, Haus Auensee

24.05.2020 Nürnberg, Löwensaal

27.05.2020 Bremen, Pier 2

28.05.2020 Kiel, Sparkassen – Arena

29.05.2020 Hamburg, Sporthalle hochverlegt

30.05.2020 Dortmund, Westfalenhalle / Halle 1

31.05.2020 Freiburg, Sick Arena

Sommer Open Airs:

06.06.2020 Plauen, Parktheater

03.07.2020 Stuttgart, SpardaWelt Freilichtbühne Killesberg

31.07.2020 Rudolstadt, Konzertsommer auf der Heidecksburg

06.08.2020 Hanau, Amphitheater

07.08.2020 Burghausen, Burghauser Konzertsommer

08.08.2020 Halle/Westf., Gerry Weber Stadion

09.08.2020 Bonn, Kunst!Rasen

29.08.2020 Lübeck, Open Air Gelände Gollan Kulturwerft

12.09.2020 Berlin, Gärten der Welt

19.09.2020 Löbau, Messe & Veranstaltungshalle

Foto: (c) Universal Music