Pietro Lombardi hadert

Pietro Lombardi schiebt Frust, Figur-Frust. Dem Sänger gefällt sein aktuelles Antlitz überhaupt nicht. Via „Instagram“-Story postete er ein altes Bild von sich mit angespanntem Bizeps. Dazu schrieb er: „Das waren noch Zeiten. Was zwei Verletzungen mit einem machen können.“

Weiter führte Lombardi aus: „Das ist neun Monate her und jetzt habe ich 25 Kilo mehr. Da sieht man mal, wie undankbar der Sport ist. Natürlich bin ich auch teils selber schuld. Für die Verletzungen kann ich zwar nichts, aber ich hätte mich gut ernähren können.“ Die Quittung fasste er wie folgt zusammen: „Körperlich war ich noch nie so schlecht in Form.“ Deswegen geht’s jetzt ran an den Speck. Der 27-Jährige hat sich ein Ziel gesetzt: „Ich muss Sport machen, ich muss abnehmen – mindestens 15 bis 20 Kilo, damit ich auf meiner Tour wieder einigermaßen okay aussehe.“

Übrigens: Pietro Lombardi fühlt sich einsam.

Foto: (c) Universal Music