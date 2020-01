Pietro Lombardi: „Ich bin einsam“

Überraschendes Geständnis von Pietro Lombardi. Der Karlsruher verriet in der „RTL“-Doku „Absolut“: „Ich bin einsam.“ Damit hätten wohl die wenigsten seiner Fans gerechnet, schließlich hat der Musiker Geld und Erfolg. Dass das aber nicht alles ist, erklärte er anschließend, indem er sagte: „Man ist erfolgreich, das ist die eine Sache. Aber am Ende des Tages, wenn ich zu Hause die Tür aufmache, dann bin ich alleine. Ich bin einsam, da bringt dir auch kein Geld was. Das ist traurig.“

Pietro sehnt sich nach einem idyllischen Familienleben – vielleicht sogar abseits der großen Karriere. Er ergänzte: „Ich hoffe, dass ich in zehn Jahren noch zwei, drei Kinder, eine Frau an meiner Seite und einfach ein schönes Familienleben habe. Ob ich dann noch der Typ mit der Kappe bin, der auf der Bühne steht und so erfolgreich ist – schauen wir mal.“

Jetzt kommt dann aber erstmal neue Musik vom 27-Jährigen.

Foto: (c) TVNOW / Stefan Gregorowius