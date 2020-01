Pietro Lombardi redet Klartext

Nach wie vor hoffen die Fans, dass Pietro Lombardi wieder mit einer Ex Sarah zusammen kommt. Vor allem, nachdem die Beziehung von Sarah und Roberto Ostuni in die Brüche gegangen ist. In Pietros neuem Song glauben Fans jetzt, herauszuhören, dass er sich ein Liebes-Comeback mit seiner Ex wünscht. Im Text heißt es: „Ich weiß, dass du auch an mich denkst. Doch wenn wir uns sehen, ist unser Blick gesenkt. Es tut schon wieder weh. Wenn ich dich live seh, kann dich nicht ansehen, kann’s nicht verstehen. Es tut schon wieder weh. Denn du warst die Eine, ich wollte sonst Keine. Keine, nur dich.“

Doch der 27-Jährige stellt auf „Instagram“ klar, dass die Zeilen nicht an Sarah gerichtet sind. Unter den Videoclip, in dem er den gefühlvollen Song präsentiert, schrieb er: „Alle behaupten, dein Song ‚Es tut schon wieder weh‘ wäre an Sarah gerichtet. Er ist allgemein und an keine Person direkt gerichtet.“

Na, ob sich die Fans damit wohl zufriedengeben? Schließlich hatte Pietro nach der Trennung von Sarah keine feste Beziehung mehr.

Foto: (c) TVNOW / Stefan Gregorowius