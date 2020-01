Pink: „Ich werde auf altmodische Weise altern!“

Älter zu werden, fällt niemandem leicht. Und auch wenn Pink es scheinbar mühelos hinbekommt, so hat auch sie ab und zu Probleme damit.

In einem Brief an sich selbst schrieb die 40-Jährige jetzt auf „Twitter“: „Liebes Ich, du wirst älter. Ich sehe die Falten, besonders wenn du lachst. Deine Nase wird größer. Du schaust und fühlst dich komisch, während du dich an diese neue Realität gewöhnst, aber deine Nase sieht wie die deiner Kinder aus. (…) Und ja, du Idiotin, du hast geraucht. Ab und zu denkst du darüber nach, dein Gesicht abändern zu lassen und dann schaust du dir eine Show an, wo du sehen möchtest, was die Person fühlt und ihr Gesicht bewegt sich nicht mehr. Ich kann das nicht unterstützen. Ich kann es einfach nicht. Ich möchte, dass meine Kinder sehen, wie es aussieht, wenn ich wütend bin. Ich habe Glück, denn ich war nie wirklich von meinem Aussehen abhängig. Ich habe beschlossen, dass mein Talent und meine Individualität wichtiger sind als mein Gesicht. Ich werde auf altmodische Weise altern!“

Was bei Pink diesen plötzlichen Blick aus Altern ausgelöst hat, ist nicht bekannt. Ihren 41. Geburtstag feiert die Sängerin erst im September (08.09.).

