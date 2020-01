Pink über Beziehung mit Carey Hart: „Irgendwie funktioniert das“

Pink und Carey Hart führen, trotz zwischenzeitlicher Schwierigkeiten, eine Bilderbuchehe, inklusive zweier Kinder und süßer Liebesbotschaften in den sozialen Medien. Und wie machen die beiden das?

Der Motorcross-Fahrer verriet gegenüber „Us Weekly“: „Als wir anfingen, waren wir einfach nur zwei dumme Kinder, die vor Kraft und Elan förmlich platzten. Und wir haben langsam die Zeit überdauert und als Paar haben wir uns entwickelt, je wir älter wurden. Die Interessen und all die Schwierigkeiten innerhalb der Beziehung haben sich geändert. Das ist wahrscheinlich der überraschendste Teil: Dass wir in der Lage waren, uns durch all das hindurch zu entfalten.“ Und seine Liebste fügte hinzu: „Das Beste an uns ist, dass wir es durch und durch genießen, eine Familie zu sein. Ich habe das Gefühl, dass mein Leben angefangen hat, als ich Mutter wurde, auch wenn das dumm und klischeehaft klingt. (…) Irgendwie funktioniert das.“

Anfang des Jahres (07.01.) haben Pink und Carey Hart übrigens erst ihren 14. Hochzeitstag gefeiert.

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos