Post Malone hat ein neues Mittelalter-Tattoo im Gesicht

Post Malone hat ja schon mehrere Tattoos im Gesicht – und nun ein weiteres, von der rechten Schläfe runter über die Wange. Es ist eine brutale Mittelalter-Waffe, ein Morgenstern inklusive Stahlhandschuh, berichtet „Noizz“.

Ein Foto davon gibt es auf dem „Instagram“-Account von Kyle Hediger. Er schreibt dazu, es sei sein letztes Tattoo im Jahr 2019 gewesen.

Apropos Jahreswechsel: Post Malone ist an Silvester auf der Bühne am New Yorker Times Square gestürzt.

Foto: (c) STPR / PR Photos